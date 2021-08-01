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Путин поздравил российских саблисток с золотой медалью на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменок Софью Великую, Ольгу Никитину, Софию Позднякову и Светлану Шевелеву с победой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио.

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