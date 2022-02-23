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Мини-футбольный «Спартак» прекратил существование. Клуб шел на первом месте в турнирной таблице Высшей лиги

Мини-футбольный «Спартак» объявил о прекращении своего существования. «Мини-футбольный клуб «Спартак» Москва снимается с розыгрыша Высшей лиги и прекращает свое существование.

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