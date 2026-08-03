Генеральный директор московского «Локомотива» Борис Ротенберг выступил на пресс-конференции, посвященной проведению с 4 по 9 августа на стадионах «Сапсан-Арена» и «РЖД-Арена» VIII Международного юношеского футбольного турнира UTLC CUP 2026.
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