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Ротенберг: «Локомотив» — одна из лучших академий России. Рады возможности показать себя»

Ротенберг: «Локомотив» — одна из лучших академий России. Рады возможности показать себя»

Генеральный директор московского «Локомотива» Борис Ротенберг выступил на пресс-конференции, посвященной проведению с 4 по 9 августа на стадионах «Сапсан-Арена» и «РЖД-Арена» VIII Международного юношеского футбольного турнира UTLC CUP 2026.

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