Опубликованы фото первого кроссовера Xiaomi, похожего на Ferrari Purosangue

Китайские СМИ опубликовали первые фото второй модели внедорожника Xiaomi. Транспортное средство спрятано в камуфляж, однако отчетливо видно, что его кузов похож на Ferrari Purosangue, передает «На автотрассе».
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