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Юрий Бородавко: «Большунов приехал на сбор в Малиновку. Он тренируется в полную силу и справляется со всеми нагрузками»

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов находится на сборе в Малиновке.

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