Перронный автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Перронный автобус с российскими туристами из Москвы попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Известно, что пассажиры прибыли в аэропорт Египта «Боингом 777» авиакомпании «Южный ветер» в 10:26 по московскому времени.
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