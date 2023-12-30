Перронный автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Перронный автобус с российскими туристами из Москвы попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Известно, что пассажиры прибыли в аэропорт Египта «Боингом 777» авиакомпании «Южный ветер» в 10:26 по московскому времени.