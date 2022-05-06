Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет виступаючи на засіданні кабінету міністрів заявив, що вибачився від президента Росії Путіна за неоднозначні висловлювання про Голокост, зроблені високопоставленим московським дипломатом Скандал між РФ та Ізраїлем Через скандальне інтерв'ю глави МЗС Росії Сергій Лавров Москва може зіпсувати відносини з Єрусалимом Дипломатичний скандал між Ізраїлем та Росією спровокувала ремарка […] Сообщение Скандал між РФ та Ізраїлем появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.