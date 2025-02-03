Трамп подпишет указ о выходе из СПЧ ООН — Politico

Приказ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и об остановке финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) намерен президент США Дональд Трамп, сообщает 3 февраля издание Politico.
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