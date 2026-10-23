ALI HAIDER/EPA/TASS Иран поставил странам Ближнего Востока ультиматум с требованием отказаться от поддержки США, если между Тегераном и Вашингтоном возобновятся боевые действия.
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