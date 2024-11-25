Между Сочи и Турцией в декабре запустят паром

В декабре должны возобновить морское сообщение между Сочи и турецким городом Трабзон. Об этом рассказал «Российской газете» Сергей Туркменян, курирующий развитие морской транспортной инфраструктуры в Черноморском Союзе промышленников и предпринимателей.
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