Между Сочи и Турцией в декабре запустят паром

В декабре должны возобновить морское сообщение между Сочи и турецким городом Трабзон. Об этом рассказал «Российской газете» Сергей Туркменян, курирующий развитие морской транспортной инфраструктуры в Черноморском Союзе промышленников и предпринимателей.