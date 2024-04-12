Эрнст Бирон: что хорошего сделал для России фаворит Анны Иоанновны

Эрнст Иоганн Бирон (1690-1772) известен тем, что был одним из самых ненавистных народу временщиков. Полуграмотный любимец императрицы Анны Иоанновны отметился в нашей историографии десятилетием жестокого полицейского террора, народного гнёта, внешнеполитического позора.
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