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Гимнаст Маринов: «Жду, когда нам откроют международные арены и мы будем показывать свое мастерство, что Россия – это «Красная машина»

Гимнаст Даниел Маринов назвал сборную России «Красной машиной». Ранее Маринов выиграл личное многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.

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