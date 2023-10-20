Моменты чистой радости — 22 фото, которые наполнят ваше сердце теплом

Нет в этой жизни ничего важнее, чем просто быть счастливым! И чтобы обрести это счастье, вовсе не нужно много работать, учиться, быть успешным и гнаться за какими-то победами… Ведь счастье есть рядом с нами, каждый день.
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