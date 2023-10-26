Наследие древности, или Какие амфитеатры уцелели через сотни лет

Четыре величественных амфитеатра — Коллизей, Верона, Пуле, Арле. Более двух тысяч лет назад, когда могущественные римские императоры практически правили миром, были созданы величественные развлекательные сооружения – амфитеатры.
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