Отряды ПДСС круглосуточно дежурят в районе Севастополя для защиты от БЭКов

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Моряки отряда "Подводных диверсионных сил и средств" Черноморского флота ежедневно дежурят в море для уничтожения украинских безэкипажных катеров и регулярно проводят учебные стрельбы для поддержания боевой готовности, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за дежурством и стрельбами моряков.
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