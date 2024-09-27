Отряды ПДСС круглосуточно дежурят в районе Севастополя для защиты от БЭКов

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Моряки отряда "Подводных диверсионных сил и средств" Черноморского флота ежедневно дежурят в море для уничтожения украинских безэкипажных катеров и регулярно проводят учебные стрельбы для поддержания боевой готовности, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за дежурством и стрельбами моряков.