Он искренне думал, что у них семья, просто без штампа в паспорте: «Ты меня обманула!»

Елена Львовна

Вот она - инфантильность! и никто из них, даже мамаша Вера не подумали о ребенке. Хотя не такая уж молодушка. 29 лет - могла бы быть и более серьезной. Не хотел жениться? Бог с ним. Надо было добиться, чтобы он удочерил девочку и тогда хотя бы алименты платил. А уж будут они жить или нет, устроит из них каждый свою личную жизнь или поймут что "созданы друг для друга" -это уже второй вопрос