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Гражданочка

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  • Елена Львовна
    Вот она -  инфантильность! и никто из них, даже мамаша Вера не подумали о ребенке. Хотя не такая уж молодушка. 29 лет...Он искренне думал...
  • Галина Войсковая
    ну и не поняла что не так то? Вернётся, распишутся, будут растить ребёнка вдвоём. В чём дело то?Он искренне думал...
  • Элеонора Коган
    Владимир и его маман -  скоты. а Вера просто должна была обо всём подумать заранее.Он искренне думал...

Он искренне думал, что у них семья, просто без штампа в паспорте: «Ты меня обманула!»

Он искренне думал, что у них семья, просто без штампа в паспорте: «Ты меня обманула!»

Он искренне думал, что у них семья, просто без штампа в паспорте: «Ты меня обманула!»— Три года мы с Вовкой встречались, я была влюблена, предложения ждала, очень хотела за него замуж, – рассказывает двадцатидевятилетняя Вера.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Владимир и его маман -  скоты. а Вера просто должна была обо всём подумать заранее.
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3 д.
Галина Войсковая
ну и не поняла что не так то? Вернётся, распишутся, будут растить ребёнка вдвоём. В чём дело то?
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3 д.
Елена Львовна
Вот она -  инфантильность! и никто из них, даже мамаша Вера не подумали о ребенке. Хотя не такая уж молодушка. 29 лет  - могла бы  быть и более серьезной. Не хотел жениться? Бог с ним. Надо было добиться, чтобы он удочерил девочку и тогда хотя бы алименты платил. А уж будут они жить или нет, устроит из них каждый свою личную жизнь или поймут что &quot;созданы друг для друга&quot; -это уже второй вопрос
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2 д.

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