Он искренне думал, что у них семья, просто без штампа в паспорте: «Ты меня обманула!»— Три года мы с Вовкой встречались, я была влюблена, предложения ждала, очень хотела за него замуж, – рассказывает двадцатидевятилетняя Вера.
Он искренне думал, что у них семья, просто без штампа в паспорте: «Ты меня обманула!»
Комментарии
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Элеонора Коган
Владимир и его маман - скоты. а Вера просто должна была обо всём подумать заранее.
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3 д.
Галина Войсковая
ну и не поняла что не так то? Вернётся, распишутся, будут растить ребёнка вдвоём. В чём дело то?
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3 д.
Елена Львовна
Вот она - инфантильность! и никто из них, даже мамаша Вера не подумали о ребенке. Хотя не такая уж молодушка. 29 лет - могла бы быть и более серьезной. Не хотел жениться? Бог с ним. Надо было добиться, чтобы он удочерил девочку и тогда хотя бы алименты платил. А уж будут они жить или нет, устроит из них каждый свою личную жизнь или поймут что "созданы друг для друга" -это уже второй вопрос
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2 д.
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