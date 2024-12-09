Дроздов: в 2025 году покажем всем, что у спорта нет границ

Президент MMA World Виктор Дроздов рассказал, что стало триггером в вопросе учреждения организации. «Нас перестали приглашать на международные турниры, а через два года предложили выступить, но без флага и гимна.
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