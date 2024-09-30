Турист из РФ в Сочи решил поплавать в море в шторм и погиб

Столько народу погибает в шторм и на оборудованных пляжах!!!! Очень плохо и не профессионально работают спасатели в большинстве случаев их вообще один два на территории

A

Alla

На каждого самонадеянного дурака, спасателей не напасешься. На оборудованных пляжах во время шторма висит предупреждение о запрете на купание, так какого же рожна люди прутся в будущее море. Лезут бухими, адреналина им не хватает, а другие должны рисковать своими жизнями для спасения пьяных идиотов.