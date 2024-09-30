Отдыхающий в Сочи турист погиб в море во время шторма. По данным Telegram-канала «ЧП-Сочи», мужчина решил поплавать, несмотря на опасность.
Турист из РФ в Сочи решил поплавать в море в шторм и погиб
Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Столько народу погибает в шторм и на оборудованных пляжах!!!! Очень плохо и не профессионально работают спасатели в большинстве случаев их вообще один два на территории
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19 час.
A
Alla
На каждого самонадеянного дурака, спасателей не напасешься. На оборудованных пляжах во время шторма висит предупреждение о запрете на купание, так какого же рожна люди прутся в будущее море. Лезут бухими, адреналина им не хватает, а другие должны рисковать своими жизнями для спасения пьяных идиотов.
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18 час.
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