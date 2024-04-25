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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

´Она говорила, что ей никто не дарил цветов´. Свадебная пара недели.

´Она говорила, что ей никто не дарил цветов´. Свадебная пара недели.

Для того, чтобы встретить свою любовь, необязательно специально ее искать. Если уж судьба этого хочет, то даже на университетской скамье, где всего лишь 5 парней-одногруппников, тоже можно разглядеть потенциального мужа.

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