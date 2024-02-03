Самарцев оставят без воды в феврале: даты, адреса

Под отключение попадут жители 10 улиц.Жителей Самары ждут очередные неудобства на следующей неделе. С 6 по 8 февраля специалисты будут проводить ремонтно-профилактические работы на сетях водоснабжения, которые потребуют отключения холодной воды.