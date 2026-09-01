SHOT ПРОВЕРКА выявил кишечную палочку в блюдах петербургской столовой

В Санкт-Петербурге в «Столовой №1» на Невском проспекте обнаружили кишечную палочку в пяти из шести блюд.
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