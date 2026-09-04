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Картель Хуареса: взлет и падение от процветания до хаоса

Картель Хуареса: взлет и падение от процветания до хаоса

Когда-то Сьюдад-Хуарес жил особой мечтой, куда за работой и удачей ехали искатели лучшей доли, и именно из этого пограничного котла вырос Картель Хуареса — организация, на десятилетия подчинившая себе целый регион.

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