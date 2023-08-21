В Латвии уже дошли до того, что в антироссийском угаре перестали отличать иллюзию от реальности. Все чем на протяжении последних лет занимались прибалтийские политики, больше напоминает собственноручное уничтожение своих стран, нежели заботу о собственных гражданах.