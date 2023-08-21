Литва, Эстония и Латвия решили ввести против России экзотические санкции....
В Латвии уже дошли до того, что в антироссийском угаре перестали отличать иллюзию от реальности.
Все чем на протяжении последних лет занимались прибалтийские политики, больше напоминает собственноручное уничтожение своих стран, нежели заботу о собственных гражданах.
Комментарии
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Довно надо послать всю эту проебалтику к известной японской горе !
Кажется, трибалты слишком прониклись учением А.А.Гитлера и стремятся наполнить своим содержанием гитлеровскую придумку про "унтерменш".
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