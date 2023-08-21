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Литва, Эстония и Латвия решили ввести против России экзотические санкции....

Литва, Эстония и Латвия решили ввести против России экзотические санкции....

В Латвии уже дошли до того, что в антироссийском угаре перестали отличать иллюзию от реальности. Все чем на протяжении последних лет занимались прибалтийские политики, больше напоминает собственноручное уничтожение своих стран, нежели заботу о собственных гражданах.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Довно надо послать всю эту проебалтику к известной японской горе !
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7 час.
Вадим Кузнецов
Кажется,  трибалты слишком прониклись учением А.А.Гитлера и стремятся наполнить своим содержанием гитлеровскую придумку про &quot;унтерменш&quot;.
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5 час.
Алекс Сэм
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40 мин.

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