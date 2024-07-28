Могут ли президентские выборы в Венесуэле положить конец власти чавистов

Согласно предварительным опросам, кандидат от объединенной оппозиции обходит Мадуро Могут ли президентские выборы в Венесуэле положить конец правлению Мадуро В воскресных президентских выборах в Венесуэле примет участие кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа.