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Новости Брянска

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Прокуратура Брянской области взыскала больше 163 млн рублей за полгода

Прокуратура Брянской области взыскала больше 163 млн рублей за полгода

Прокуратура Брянской области вернула гражданам более 30 млн рублей, похищенных дистанционными мошенниками, и добилась выплаты 5 млн рублей задолженности по зарплате.

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