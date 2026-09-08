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Аргументы недели

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Деньги в карман, солдат под пули: почему закон должен быть жестче к поставщикам фальшивой экипировки

Деньги в карман, солдат под пули: почему закон должен быть жестче к поставщикам фальшивой экипировки

В сентябре 2026 года Мещанский районный суд Москвы завершил один из самых циничных процессов последних лет.

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Геннадий Бережнов

Вопрос почему закон должен быть жестче звучит странно. Идёт война и давно уже не СВО, однако признать это значит изменить многое в законодательстве и в том числе ввести за предательство и коррупцию смертную казнь. В годы ВОВ так и было. Не понятно наше стремление показывать себя белым и пушистым, а войну, как некоторые говорят, мы ещё и не начинали!