Военное обозрение

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Китайское командование ввело режим ограничения полётов на шести участках по периметру Тайваня

Китайское командование ввело режим ограничения полётов на шести участках по периметру Тайваня

Китайское военное командование объявило о введении особого режима в ряде районов по периметру Тайваня в связи с проведением крупных военных маневров.

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