Представлена газовая плита Xiaomi, которая умеет следить за кастрюлей и может сама выключить газ

Новая умная плита получила ИИ-защиту от выкипания и контроля оставленной без присмотра конфорки, а также мощные горелки на 5,2 кВт Xiaomi открыла предзаказы в Китае на Mijia Smart Gas Stove 3 Max — первую плиту компании с ИИ-функциями безопасности.
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