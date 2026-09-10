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Представлена газовая плита Xiaomi, которая умеет следить за кастрюлей и может сама выключить газ

Представлена газовая плита Xiaomi, которая умеет следить за кастрюлей и может сама выключить газ

Новая умная плита получила ИИ-защиту от выкипания и контроля оставленной без присмотра конфорки, а также мощные горелки на 5,2 кВт Xiaomi открыла предзаказы в Китае на Mijia Smart Gas Stove 3 Max — первую плиту компании с ИИ-функциями безопасности.

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