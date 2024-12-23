«Абсолютно серьезно». Инсайдер Марк Стейн подтвердил интерес «Финикса» к Джимми Батлеру

Интерес «Санз» к лидеру «Хит» подтвердил инсайдер Марк Стейн, отметив, что это «абсолютно серьезно». «Финиксу» для осуществления сделки необходимо, чтобы защитник Брэдли Бил отказался от пункта в контракте, позволяющего ему блокировать обмен.