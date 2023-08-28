Алонсо – лучший гонщик Гран-при Нидерландов, Лоусон – 7-й по версии The Race

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Издание The Race поделилось рейтингом пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Нидерландов. Эксперт Эдд Стро после каждого этапа распределяет спортсменов от лучшего к худшему, учитывая выступления на протяжении всего уик-энда.