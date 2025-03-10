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ВСУ предприняли попытку атаки предприятий в Самарской области — губернатор

ВСУ предприняли попытку атаки предприятий в Самарской области — губернатор

Безуспешную попытку атаки предприятий при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предприняли вооруженные силы Украины (ВСУ), заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 10 марта на своей странице в социальной сети VK.

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