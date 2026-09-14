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stopgame

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Graveyard Keeper 2: Обзор сиквела игры о жизни на кладбище

Graveyard Keeper 2: Обзор сиквела игры о жизни на кладбище

Сомневаюсь, что среди читателей StopGame найдутся те, кто не слышал о Graveyard Keeper, — в 2018 году игра стала настоящим хитом в застоявшемся жанре симуляторов жизни.

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