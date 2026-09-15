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Царьград

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ЦАХАЛ нейтрализовал командира бригады ХАМАС Наэля Абу Обейда

ЦАХАЛ нейтрализовал командира бригады ХАМАС Наэля Абу Обейда

ЦАХАЛ ликвидировал Наэля Абу Обейда, командира бригады Рафах ХАМАС в секторе Газа. Операция была проведена с использованием высокоточного оружия и разведки.

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