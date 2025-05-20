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Захарова: Франция, расширяя санкции, возглавила антироссийскую партию

Глава пресс-службы Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что французские власти начали лидировать в антироссийской фракции, когда ввели новые санкционные меры, чтобы попытаться надавить на Москву.

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