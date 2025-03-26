«Голос Правды» против «Голоса Америки» — войну в эфире даже не объявляли

Не молчать! Современная антироссийская пропаганда по масштабу и уровню агрессии давно превзошла ту, которую многие ещё помнят по временам холодной войны.
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