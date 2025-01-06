Выборы депутатов Госсовета РК, 30 товарных знаков и "Каменные грибы": главные события сентября 2024 года в Крыму

К началу учебного года 58 школ оборудовали автоматическими системами пожарной сигнализации. Учебные заведения удалось обеспечить основными системами безопасности, включая систему оповещения с тревожной кнопкой.
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