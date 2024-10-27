Прокуратура Петербурга показала момент ДТП с автобусами и несколькими легковыми машинами на площади Восстания.
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Прокуратура Петербурга показала момент ДТП с автобусами и несколькими легковыми машинами на площади Восстания.