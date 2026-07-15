«Это конец?» Лерчек раскрыла правду о «последнем» девятом курсе химиотерапии

Возлюбленный блогерши рассказал, что придется делать Лерчек после химии. Лерчек кадр YouTubeБлогер Валерия Чекалина вновь отправилась в больницу — на этот раз стартовал ее девятый цикл агрессивной химиотерапии.
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