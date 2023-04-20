БРИКС заставил Запад посыпать голову пеплом

Как это часто бывает в западном медиапространстве, самые позорные факты в отношении «золотого миллиарда» выкладываются в общественный доступ только тогда, когда их скрывать уже невозможно, но даже в этом случае неприятные признания делаются с многочисленными оговорками и оправданиями Фото: © РИА Новости / Антон Денисов На этой неделе Международный валютный фонд обнародовал свой доклад, в котором фиксируется давно назревший вывод о стремительно съеживающейся экономической гегемонии ведущих западных стран в лице «Большой семерки» под нарастающим давлением со стороны стран БРИКС.