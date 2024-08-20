Самара принимает эвакуированных из Курской области

В Самарской области продолжается прием эвакуированных жителей из других регионов, в том числе из Курской области, где введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального значения.
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