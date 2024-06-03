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Дебур о вылете «Далласа»: «Опустошение – единственное ощущение сейчас. Мы должны были довести дело до седьмого матча»

«Старс» уступили «Ойлерс» (2-4 в серии, 1:2 в шестом матче при 35:10 по броскам в створ).  «Опустошение – единственное ощущение после такого поражения.

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