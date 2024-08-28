Адвокат Камински: Дуров скоро внесет залог в размере пяти миллионов евро

Представляющий задержанного правоохранительными ведомствами Франции предпринимателя Павла Дурова юрист Давид-Ольивье Каминский проинформировал о том, что стороне защиты всё ещё не удалось внести потребованный судьями залог.
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