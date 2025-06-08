«Рейнджерс» интересуются защитником «Лос-Анджелеса» Гавриковым

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков попал в сферу интересов «Нью-Йорк Рейнджерс». Как сообщает журналист The Athletic Артур Стейпл на своей странице в социальных сетях, «Рейнджерс» попробует привести россиянина в команду, если президент и генеральный менеджер клуба Крис Друри смогут освободить место под потолком зарплат.