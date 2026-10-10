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Царьград

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Северное сияние восхитило жителей северных регионов России

Северное сияние восхитило жителей северных регионов России

Жители северных регионов России, включая Красноярский край и Якутию, наблюдали северное сияние. Ученые ожидают усиление этого явления из-за приближающейся солнечной плазмы, которая может вызвать магнитные бури, увеличивая вероятность сияния.

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