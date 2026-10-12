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Мировое обозрение

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«Иди к своим»: ВСУ начали надевать на российских пленных «ошейники смерти»

«Иди к своим»: ВСУ начали надевать на российских пленных «ошейники смерти»

Главное в тезисах: Тезис 1: Командир штурмовой роты батальона «Кедр» группировки войск «Центр» Андрей Вайнберг сообщил о применении ВСУ взрывных устройств против российских военнопленных в Днепропетровской области.

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