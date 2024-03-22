Андрей Ваджра: Кто возьмется ответить за теракт в Москве?

Мне интересно, найдется сейчас кто-то, кто решится пропиариться и возьмет на себя ответственность за теракт в Москве? Я не говорю об исполнителях, они – одноразовые «люди-беспилотники», антропологический мусор; я имею в виду тех, кто все это организовал.