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Свежие комментарии

Андрей Ваджра: Кто возьмется ответить за теракт в Москве?

Андрей Ваджра: Кто возьмется ответить за теракт в Москве?

Мне интересно, найдется сейчас кто-то, кто решится пропиариться и возьмет на себя ответственность за теракт в Москве? Я не говорю об исполнителях, они – одноразовые «люди-беспилотники», антропологический мусор; я имею в виду тех, кто все это организовал.

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