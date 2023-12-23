Свищев назвал теннисиста Медведева и хоккеиста Овечкина спортсменами года

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал теннисиста Даниила Медведева и хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина спортсменами года, передает "Спорт-Экспресс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии