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Свищев назвал теннисиста Медведева и хоккеиста Овечкина спортсменами года

Свищев назвал теннисиста Медведева и хоккеиста Овечкина спортсменами года

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал теннисиста Даниила Медведева и хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина спортсменами года, передает "Спорт-Экспресс".

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