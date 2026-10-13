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Скрытая коррозия названа главной «болью» Шуховской башни, находящейся в аварийном состоянии

Скрытая коррозия названа главной «болью» Шуховской башни, находящейся в аварийном состоянии

Шуховская башня на Шаболовке находится в аварийном состоянии из-за коррозии металлических конструкций.

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