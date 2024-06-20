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Опять у них проблемы. На этот раз США накрыла аномальная жара. Под угрозой 72 млн человек. До +45С

Опять у них проблемы. На этот раз США накрыла аномальная жара. Под угрозой 72 млн человек. До +45С

Эпическая жара распространится от Среднего Запада до Восточного побережья «Продолжительность этой волны тепла значительна и потенциально является самой продолжительной за последние десятилетия в некоторых местах», — заявили в Национальной метеорологической службе.

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Комментарии
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Ольга Петровская
Хочется.чтоб в белом доме и пентпгоне все высохди и сдохли от жары.вот бы был подарок земле.
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23 мин.
лл
лина любимцева
Американцы думают, что климатическое оружие, которое они используют сейчас против России, пройдет для них бесследно? ЭТО РАСПЛАТА за то, что тревожат то, что им не должно  быть подвластно!! Дебилы же!!
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17 мин.
СЕРГЕЙ Лютов
Пиндосы заигрались - Россию то засыпает снегом, то заливает дождями - бумеранг возвращается!
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10 мин.

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