Опять у них проблемы. На этот раз США накрыла аномальная жара. Под угрозой 72 млн человек. До +45С

Хочется.чтоб в белом доме и пентпгоне все высохди и сдохли от жары.вот бы был подарок земле.

лл

лина любимцева

Американцы думают, что климатическое оружие, которое они используют сейчас против России, пройдет для них бесследно? ЭТО РАСПЛАТА за то, что тревожат то, что им не должно быть подвластно!! Дебилы же!!