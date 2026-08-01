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Августовские нововведения: индексация пенсий, новые опции карты "Мир", изменения в ОСАГО и возможности для самозанятых

Августовские нововведения: индексация пенсий, новые опции карты "Мир", изменения в ОСАГО и возможности для самозанятых

Отдельной группе россиян пересчитают пенсионные выплаты, национальная платежная карта "Мир" получит дополнительный функционал, скорректируются правила возврата средств по ОСАГО, а перед самозанятыми гражданами откроются новые перспективы.

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